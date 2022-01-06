Порошенко, скорее всего, не планировал зарубежный визит заранее, - ГБР

В Государственном бюро расследований утверждают, что пятый президент Петр Порошенко приобрел авиабилеты через несколько часов после того, как следователи "пытались вручить ему повестку о вызове".

Об этом говорится в сообщении ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря - через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове", - говорится в сообщении.

ГБР опровергнет заявление защиты Порошенко о том, что заранее запланировал визит за границу.

"Органы следствия ждут возвращения Порошенко П.А. для проведения соответствующих следственных действий", - добавили в ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд, кроме имущества Порошенко, арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала", - заявление "ЕС"