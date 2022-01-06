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Порошенко, скорее всего, не планировал зарубежный визит заранее, - ГБР

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Порошенко, скорее всего, не планировал зарубежный визит заранее, - ГБР
В Государственном бюро расследований утверждают, что пятый президент Петр Порошенко приобрел авиабилеты через несколько часов после того, как следователи "пытались вручить ему повестку о вызове".

Об этом говорится в сообщении ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря - через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове", - говорится в сообщении.

ГБР опровергнет заявление защиты Порошенко о том, что заранее запланировал визит за границу.

"Органы следствия ждут возвращения Порошенко П.А. для проведения соответствующих следственных действий", - добавили в ГБР.

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Автор: Леся Карпенко

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  • Oleksandr Onys
    І поляки швиденько неочікувано зібрали зустріч. Тільни закінчений дятел повірить у цю маячню
  • Ksenia VB
    Як не планував ?
    Він відбув на зустріч зі Вселенським патріархом. Такі зустрічі погоджуються за кілька місяців.
  • jklpqrs
    а бебедиктова не планувала отпуск на 20 декабря. Или планувала?
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