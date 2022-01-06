Минобороны объявило тендеры на организацию питания в ВСУ

Министерство обороны Украины начинает процедуру закупки услуг по организации питания в Вооруженных силах Украины согласно годовому плану закупок на 2022 год.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая документация размещена в системе Prozorro, сообщили в Министерстве.

Закупки будут проводиться по новым процедурам, которые определены законом "Об оборонных закупках" и вступили в силу с 1 января 2022 года.

"Годовой объем услуг по организации питания распределен на 12 лотов, ожидаемой стоимостью от 275,8 млн гривен до 388,4 млн гривен. Процедура закупки начата по всем 12 лотам", - сообщили в Минобороны.

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"Я неоднократно подчеркивал, что считаю необходимым демонополизировать закупки в сфере обороны, в частности, это касается питания. Ситуация, когда поставка зависит от одной компании, тотально доминирующей в этом сегменте, недопустима. Даже если компания надлежаще выполняет свои обязанности по договорам, такая зависимость – это большие риски и уязвимость, которые нужно исключить", – сказал министр обороны Алексей Резников.

Замминистра Вячеслав Шаповалов отметил, что пока неизвестно, сколько именно будет поставщиков - "их может быть три, пять или двенадцать". Но для каждой в/ч предусмотрен механизм, позволяющий гарантировать непрерывность питания.