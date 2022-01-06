Генсек ОДКБ Зась заявил, что "миротворцы" могут применять оружие в Казахстане
Об этом Зась заявил в интервью российскому государственному информагентству РИА "Новости", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам главы ОДКБ, "миротворческие силы" ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысяч человек, но при необходимости их могут усилить.
Точный срок их пребывания в Казахстане неизвестен и может составлять от нескольких дней до нескольких недель.
Он заявил, что после завершения "антитеррористической операции" войска ОДКБ должны вывести из Казахстана. Он добавил, что "миротворцы" пришли, чтобы "помочь Казахстану" в трудные времена.
"Все эти инсинуации, что сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять... нет, для этого есть полиция. У нас немного другие задачи. Все эти передергивания, что какое-то вторжение началось, или оккупация, еще что-то ㅡ это полная чушь", ㅡ заявил Зась.
В то же время, он заявил, что "миротворцы" ОДКБ в Казахстане имеют право применять оружие "в случае нападения вооруженных банд".