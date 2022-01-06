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Генсек ОДКБ Зась заявил, что "миротворцы" могут применять оружие в Казахстане

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Генсек ОДКБ Зась заявил, что "миротворцы" могут применять оружие в Казахстане
Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что силы "миротворцев" вправе применять оружие против "вооруженных банд". Заявления об оккупации он отвергает.

Об этом Зась заявил в интервью российскому государственному информагентству РИА "Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы ОДКБ, "миротворческие силы" ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысяч человек, но при необходимости их могут усилить.

Точный срок их пребывания в Казахстане неизвестен и может составлять от нескольких дней до нескольких недель.

Он заявил, что после завершения "антитеррористической операции" войска ОДКБ должны вывести из Казахстана. Он добавил, что "миротворцы" пришли, чтобы "помочь Казахстану" в трудные времена.

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"Все эти инсинуации, что сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять... нет, для этого есть полиция. У нас немного другие задачи. Все эти передергивания, что какое-то вторжение началось, или оккупация, еще что-то ㅡ это полная чушь", ㅡ заявил Зась.

В то же время, он заявил, что "миротворцы" ОДКБ в Казахстане имеют право применять оружие "в случае нападения вооруженных банд".

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • Павло ШОвте
    Белорусские военные и менты, вы были уверены, что Лукашенко вас не пошлёт умирать за чужие интересы в горячие точки.
    Как сейчас настроение?
  • Любовь ea902af0
    нагло, и на глазах у всего мира идет террористическая операция против коренного народа - казахов, и до сих пор нет адекватной реакции - все в разной степени озабочены обеспокоены. где реакция Турции, Китая? почему молчат мусульмане - убивают же ваших единоверцев в своем же доме, а вы волосы на бороде и других местах рвете обсуждая длину хиджаба у женщин. позор вам.
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