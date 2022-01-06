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Два самолета семьи Назарбаева прилетели в Кыргызстан, - СМИ

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Два самолета семьи Назарбаева прилетели в Кыргызстан, - СМИ
Два частных самолета, принадлежащих семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прибыли в аэропорт Манас в Бишкеке.

Об этом сообщает киргизстанское информагентство 24.kg, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, в аэропорт прибыл самолет Bombardier Global Express. Этот борт приземлился в аэропорту в 23:20 по местному времени (в 19:20 по киевскому времени. – Ред.). Еще один такой же самолет, который издание называет "назарбаевским", сел в аэропорту Манас около 18.10 по киевскому времени на техническую стоянку.

"Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают", - сказали в представительстве аэропорта.

В пресс-службе аэропорта Манас подтвердили прибытие из Объединенных Арабских Эмиратов одного частного самолета марки Bombardier. Однако представитель пресс-службы добавил, что кому принадлежит воздушное судно, неизвестно.

В 0:10 по местному времени, по данным Flightradar24, борт вылетел из аэропорта.

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Напомним, 5 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана. Этот орган возглавил нынешний президент страны Касим-Жомарт Токаев. Назарбаев возглавил Совбез в 2019 году, покинув пост президента.

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Собственно,если обе палаты Конгресса проголосуют за санкции,( шансы на это далеко не нулевые), то свои хотелки Байден может скушать с утренним кофе.
  • Герхард
    Посмотрим.
    Вокруг темы с давлением на РФ традиционно накануне переговоров гоняются нехилые волны.

    Хотя я Байдена понять могу. Если украинцам не нужна независимая Украина и они отдали ее ватным ублюдкам ЗЕ-банды в 2019-м году, то почему из-за Украины полмира должно нести убытки.

    Как мне видится, на одной чаше весов отношения США-ЕС, а на другой США-Украина. Выбор, по-моему, очевиден.
    Причем именно такое противопоставление интересов - это заслуга ЗЕ и его постоянных высеров и вранья.
  • Герхард
    Ну в этом и есть сила США.

    Это какраз то, чего у нас не понимают и не хотят понять 73%. Хотя они вобще мало что понимают, крому потребностей желудочно-кишечного тракта...
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