США тщательно следят за ситуацией с отправкой "миротворцев" ОДКБ в Казахстан, - Белый дом

США следят за сообщениями о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила своих миротворцев в Казахстан на фоне ситуации с беспорядками.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы тщательно следим за сообщениями о том, что ОДКБ направила свою совместную миссию в Казахстан", - сказала Псаки.

Она призвала ОДКБ выполнять свои международные обязательства в области прав человека.

По словам Псаки, у Вашингтона есть вопросы по поводу роли ОДКБ в урегулировании кризиса в Казахстане.

"У нас есть вопросы по поводу сути обращения (Казахстана в ОДКБ. - Ред.). Был ли запрос обоснованным? Мы пока этого не знаем", - отметила она.

Читайте также: Генсек ОДКБ Зась заявил, что "миротворцы" могут применять оружие в Казахстане

Напомним, ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.