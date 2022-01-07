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Остин и Шойгу обсудили "снижение рисков" у границ Украины

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Остин и Шойгу обсудили "снижение рисков" у границ Украины
Министр обороны США Ллойд Остин провел с министром обороны РФ Сергеем Шойгу переговоры о российских войсках у границ Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.

"6 января министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что обсудили "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Лучше бы поискали родычей Шойгу за кордоном и прикрутили бы источники финансовых поступлений.
  • Руслан Скрипник
    вполне возможно об этом тоже поговорили
  • NonCFist
    Не согласен! Для фашистской расии очень даже есть толк.
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