СБУ начала проверки в Украине из-за беспорядков в Казахстане
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам", - сообщили в СБУ.
"Именно в этих целях происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. То есть идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы", - добавили в спецслужбе.
Таким образом в СБУ объяснили свой разговор с человеком, которого в сети представляют членом штаба оппозиционного движения "Демократический Выбор Казахстана" - Заманбеком Тлеулиевым.
В СБУ уверяют, что их сотрудники вели себя вежливо и корректно, не препятствовали видеосъемке, проводимой гражданами Казахстана. Указано, что учитывая обеспокоенность последних, на место вызвали Нацполицию, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства.
В СБУ подчеркивают, что на данный момент никто из граждан Казахстана не задержан.
"Однако поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", - добавляют в СБУ.