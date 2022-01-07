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Ввод войск в Казахстан - это оккупация, - глава казахской диаспоры в Москве Джамалов

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Ввод войск в Казахстан - это оккупация, - глава казахской диаспоры в Москве Джамалов
Полат Джамалов, глава правления московского фонда "Казахская диаспора", назвал ввод войск в Казахстан оккупацией.

Об этом он заявил в эфире российского телеканала "Дождь", передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто принимал решение о вводе войск, совершенно не понимают казахский менталитет. Ввод войск, какими бы формулами ни обволакивали это решение, я считаю оккупацией", - сказал Джамалов.

Он добавил, что казахи непременно поднимутся в защиту своей страны.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Myko
  • Герхард
    Мне только одно интересно.

    Кто-то из форумчан реально верит, что РФ просто вовремя подсуетилась, а не приложила непосредственно руку к организации этих протестов?
    Что у РФ просто очень вовремя оказались провокаторы среди протестующих?
    Что ОДКБ так оперативно приняла решение?
    Что на фоне событий на границе Украины, Польши и Балтии у Беларуси и РФ оказались резервы, готовые к отправке в Казахстан?
  • SS 640592fb
    Самое смешное, как руССкие в один голос орут - да откуда ему в моССкве знать, чего казахи хотят
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