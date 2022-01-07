Ввод войск в Казахстан - это оккупация, - глава казахской диаспоры в Москве Джамалов
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Полат Джамалов, глава правления московского фонда "Казахская диаспора", назвал ввод войск в Казахстан оккупацией.
Об этом он заявил в эфире российского телеканала "Дождь", передает Цензор.НЕТ.
"Те, кто принимал решение о вводе войск, совершенно не понимают казахский менталитет. Ввод войск, какими бы формулами ни обволакивали это решение, я считаю оккупацией", - сказал Джамалов.
Он добавил, что казахи непременно поднимутся в защиту своей страны.