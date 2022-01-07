Водитель съемочной группы погиб во время стрельбы в Алматы, - СМИ

В районе резиденции президента Казахстана подверглась обстрелу съемочная группа телеканала "Алматы". Водитель погиб.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

В результате стрельбы погиб водитель автомобиля, журналисту раздробило несколько пальцев, его госпитализировали.

Сотрудники телеканала ехали в городской акимат, куда их пригласили для съемки видеообращения акима города Бакитжана Сагинтаева к местным жителям.

Директор департамента информационных программ телеканала отказалась от комментариев по поводу гибели сотрудника и ранения журналиста.

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