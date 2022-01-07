Новости

Водитель съемочной группы погиб во время стрельбы в Алматы, - СМИ

15 43419
Водитель съемочной группы погиб во время стрельбы в Алматы, - СМИ
В районе резиденции президента Казахстана подверглась обстрелу съемочная группа телеканала "Алматы". Водитель погиб.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

В результате стрельбы погиб водитель автомобиля, журналисту раздробило несколько пальцев, его госпитализировали.

Сотрудники телеканала ехали в городской акимат, куда их пригласили для съемки видеообращения акима города Бакитжана Сагинтаева к местным жителям.

Директор департамента информационных программ телеканала отказалась от комментариев по поводу гибели сотрудника и ранения журналиста.

Также смотрите: По протестующим в Аламаты открыли огонь, есть погибшие, - СМИ. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Eight Wonder 56eae116
    руцкий скот любит стрелять по обычным людям, потому что ответка не прилетит в пятак.
  • Myko
    https://antikor.com.ua/articles/509429-smi_dlja_pogromov_v_kazahstane_spetsialjno_vypustili_zakljuchennyh Для погромов в Казахстане специально выпустили заключенных

    Как только протест в Республике вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства.
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    ось що означає руське "по-братьцкі"!!!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости