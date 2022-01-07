За минувшие сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Старогнатовки войска РФ обстреливали позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра 7 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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