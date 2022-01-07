Санкции против "Северного потока-2" подорвут единство США и Европы и не будут способствовать сдерживанию РФ, - Госдеп

США выступают против реализации проекта "Северный поток-2", однако введение санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не станет сдерживающим фактором для России в ее политике в отношении Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократов проведения 14 января голосования по внесению в оборонный бюджет США поправки с санкциями против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посты в администрации.

Санкции против "Северного потока 2" не были включены в принятый бюджет.

"Мы полны решимости работать с Конгрессом над надежным, сильным сдерживающим фактором против российской агрессии в Украине. К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинной попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину", - сказал Прайс.

По его словам, в США обеспокоены тем, что в случае принятия этот закон только подорвет единство европейских союзников в решающий момент, когда Штатам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины.

"Россия истолковала бы любое изменение нашей позиции, вытекающее из санкций в отношении "Северного потока-2", как возможность использовать трещину в трансатлантических отношениях, и наша администрация полна решимости не допустить этого", - подчеркнул дипломат.

Прайс напомнил, что США и их европейские партнеры работают над пакетом санкций, которые будут приняты, если Россия "продолжит агрессию против Украины".

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