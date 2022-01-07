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За сутки от COVID-19 в Украине умерли 192 человека, зафиксированы 7177 новых случаев, 5595 человек выздоровели

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За сутки от COVID-19 в Украине умерли 192 человека, зафиксированы 7177 новых случаев, 5595 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 7177 новых подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на утро 7 января.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Среди инфицированных за прошедшие сутки 364 ребенка и 203 медработника.

За прошедшие сутки госпитализированы - 1866 человек. В то же время 192 человека умерли от коронавируса.

Выздоровели – 5595 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболели – 3 696 468 человек;
- выздоровели – 3 506 509 человек;
- летальных случаев – 97 088;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 933 070.

Кроме того, за прошедшие сутки 71 841 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу – 4620 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех лиц старше 18 лет

За сутки от COVID-19 в Украине умерли 192 человека, зафиксированы 7177 новых случаев, 5595 человек выздоровели 01

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Olg 58a26d12
    А це в черговий раз доказує, що штрикання не має жодного відношення до захисту від вірусу.
  • Леся Кабаненко 2899de41
    На самій гірці заразитися чи заразити практично не можливо. Якщо і передається вірус, то в готелях, їдальнях, басейнах. Ну тоді потрібно або все зачиняти по всій країні (кінотеатри, концерти, спортзали....) або не списувати все на гірськолижний відпочинок. Кількість відпочиваючих в горах ні в яке порівняння не йде з усіма іншими, які не їздять в гори.
  • Леся Кабаненко 2899de41
    Ви, можливо, не катаєтеся на лижах. По-перше, з'їжджати в масці - це ідіотизм, на гірці ви точно ні з ким не контактуєте. Під'їждаєте до під'йомника на лижах. Ви технічно, через довжину лиж попереду та позаду не можете наблизитися до людини. Весь день на свіжому повітрі, концентрація вірусу в повітрі наближена до нуля. В супермаркеті перед святами, куди сходили всі люди, де товклися за продуктами, та стоячи в черзі, було значно небезпечніше. Або в кінотеатрі, просидівши 2 години поруч з іншими людьми. Вже сотні разів сказано спеціалістами, що ймовірність передати хворобу або заразитися в закритому приміщенні значно перевищує ніж на відкритому просторі.
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