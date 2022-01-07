За сутки от COVID-19 в Украине умерли 192 человека, зафиксированы 7177 новых случаев, 5595 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 7177 новых подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на утро 7 января.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Среди инфицированных за прошедшие сутки 364 ребенка и 203 медработника.

За прошедшие сутки госпитализированы - 1866 человек. В то же время 192 человека умерли от коронавируса.

Выздоровели – 5595 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболели – 3 696 468 человек;

- выздоровели – 3 506 509 человек;

- летальных случаев – 97 088;

- проведено ПЦР-тестирований – 16 933 070.

Кроме того, за прошедшие сутки 71 841 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу – 4620 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.

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