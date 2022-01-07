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Невакцинированным гражданам следует ожидать ослабления карантинных ограничений только по окончании пандемии, - "слуга народа" Радуцкий

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Невакцинированным гражданам следует ожидать ослабления карантинных ограничений только по окончании пандемии, - "слуга народа" Радуцкий
Адаптивный карантин будут продлевать, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Не будет COVID-19 – будут послабления", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать ослабления карантинных ограничений для невакцинированных граждан.

"Правительство продлило адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Скорее всего, он будет продолжен и в дальнейшем, пока продолжается эпидемия. Во время карантина будут ограничения, в том числе и требование относительно ношения маски в общественных местах и транспорте", - добавил Радуцкий.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Valentyna N
    Тобто, зі слів Радуцького випливає, що пандемія триватиме вічно?!
    Адже будь-якій владі подобається гнобити частину свого населення.
    А тут такий випадок -завжди буде якась кількість або взагалі невакцинованих, або не встиг отримати бусткр, або вколовся не тією вакциною тощо
  • Kot Kat
    Ковід у Радуцького в голові. Зараз ще кілька штамів намалюють і так до незкінченості поки у людей терпець не урвецья. Дуже комусь сподобалося.
  • Підлога Маккартні
    Ковидобесие в Украине будет до следующего Майдана. Когда Порошенко вернется в Украину, если, и зелупа кинет его вСИЗО по беспределу без права заставы, то у насбудет как в Казахстане и всем уже будет похер тот каранавирис от слова совсем
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