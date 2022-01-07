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Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов

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Украинским добровольцам на Донбассе очень нужен квадрокоптер с телевизионной камерой для ночной работы.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Кажется только чудом можно найти средства на очень нужный квадрокоптер с тепловизионной камерой для ночной работы, цена которого 150 000 грн, для подразделения добровольцев", - говорится в сообщении.

По словам волонтера, осталось собрать 110 000 грн.

Реквизиты:

"Приватбанк" – 4149 6293 5130 2674. Толмачева Юлия.

Для юридических лиц:

БФ "Всесвіт за Майбутнє", ЕГРПО 37019766, Р/с UA883077700000026008010018248, АО "А-Банк".

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Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов 01
Волонтер Толмачева просит о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов 02

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А чо зелупа с 95м кварталом после корпоративов в сауне у бабушки Бени не мугот скинуться армии на дрон?
  • Яукр
    Стидоба зелюкам, щоб військові в такій ситуації на фронті звертались до волонтерів
  • Valter Valter
    ********* уже модернизировала свои дроны увеличив потолок до высоты 5500м, которые теперь вне зоны поражения. А у нас продолжают просить скинуться на китайские квадрокоптеры-игрушки. Ну зато у нас есть книги, *зельоные тарифы* и велыке крадивныцтво
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