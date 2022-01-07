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Арест имущества Порошенко - выборочное правосудие, - Atlantic Council

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Арест имущества Порошенко - выборочное правосудие, - Atlantic Council
Арест имущества пятого президента и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко является избирательным правосудием.

Об этом в Twitter пишет заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council Мелинда Харринг, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинский суд заморозил имущество Порошенко в рамках обвинения в государственной измене. Порошенко за пределами страны, но его могут арестовать, если он вернется позже. Вот так выглядит выборочное правосудие", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

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Арест имущества Порошенко - выборочное правосудие, - Atlantic Council 01

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А конфеты РОШЕН в АТБ тоже арестовали? То есть я теперь кушая шалену бжджилку нарушаю зелуповское правосудие?
  • Maksim Perepelitca
    https://www.facebook.com/groups/725357064476478/user/100011830050778/?__cft__[0]=AZUC34jRzf8-tN4HGylfa8NTGY9H0dszp754At5RrdbNIDoHuvnIY-t4yKycGx1008gN6LCFXX3nq3PInEl2ZR9LOXDQwkboMBM4ucGMlS7EsMQ-vudcYBPnrOHBMCfbmy2H5oDWggcTUCVn3EuAU0nf3EjlBg7xDUtO2GqWvVCiAjrMMQ9jR56logcB4oFOQpQqVrUaxzTxuO9_KelsKd2V&__tn__=-]C%2CP-y-R Helgi Sharp с https://www.facebook.com/groups/725357064476478/user/100030930168878/?__cft__[0]=AZUC34jRzf8-tN4HGylfa8NTGY9H0dszp754At5RrdbNIDoHuvnIY-t4yKycGx1008gN6LCFXX3nq3PInEl2ZR9LOXDQwkboMBM4ucGMlS7EsMQ-vudcYBPnrOHBMCfbmy2H5oDWggcTUCVn3EuAU0nf3EjlBg7xDUtO2GqWvVCiAjrMMQ9jR56logcB4oFOQpQqVrUaxzTxuO9_KelsKd2V&__tn__=-]C%2CP-y-R Ol Sharp .

    https://www.facebook.com/?sk=h_chr 7 ч. ·

    Вы можете сколько угодно проклинать украинских малоросов и коллаборантов. Но посмотрите... Россия сломила все страны бывшего СССР - кроме Украины, частично Грузии и стран Балтии.

    Но если за Балтию вся мощь НАТО, Грузия в определённой степени прогнулась под Московию, то мы продолжаем держаться практически в одиночку. Несмотря на то, что на наше уничтожение брошен весь арсенал методов скрепонефтегазовобриллиантовой Бензоколонки.

    Поставили на колени Беларусь. Завтра, послезавтра или через месяц завершат расправу над казахами - к сожалению, у меня нет в этом сомнения.

    Костью в горле по-прежнему останется одна Украина, где оказалось самое сильное гражданское общество среди всех бывших стран совка. Потому, что у нас 500-летний опыт борьбы.

    Но в нынешних реалиях единственным, кто может сломить Украину - это не Москва, а её же власть. Достаточно вытолкнуть из страны или посадить главного прозападного политика, договориться с путиным о "долгосрочном мире" на его условиях, и нет Украины. Именно этого и добивается Кремль - не получилось наскоком, пытается катаньем.

    Через какое-то время гражданское общество опять скажет своё слово, но это кровь и наматывание штрафных кругов истории с потерей времени (в лучшем случае), а то и территорий с суверенитетом в паре.

    И самое обидное, что критическая масса украинцев продолжает жить под лозунгом, который квазипрезидент задекларировал на первом году своего правления - "какая разница!"

    Когда у Дали спросили, какая разница между полотном Веласкеса и хорошей фотографией, он ответил: "7 млн долл".

    Когда меня спрашивают, какая разница между преЗЕдентом и Президентом, я отвечаю: "73 пункта IQ".

    В чём сейчас наша разница - вместо того, чтобы рявкнуть: "Что ж вы, гады, делаете?!" и взять за горло, мы думаем: «Что ж они, гады, делают?» и ждём триггера. Но триггеры начали случаться так часто, что многие перестали обращать на них внимание.

    Вчера арестовали не активы Порошенко, а всего лишь часть движимого и недвижимого имущества. Его главный актив - это мы с вами. Так что не расслабляться - наша помощь может понадобиться каждую минуту. Тех, кому есть разница.

    Наразі ж, Різдвяного раночку, бандерівці!
  • 18c49ed2
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