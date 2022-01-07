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Силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал Сердюков, руководивший операцией по оккупации Крыма в 2014 году

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Силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал Сердюков, руководивший операцией по оккупации Крыма в 2014 году
Руководит миротворцами ОДКБ в Казахстане командующий Воздушно-десантными войсками ВС России генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший операцией по оккупации Крыма весной 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что срок действия миссии в Казахстане ограничен.

Напомним, что Андрей Сердюков является командующим ВДВ РФ с октября 2016 года. Ранее он командовал войсками Южного военного округа и руководил операцией по оккупации Крыма весной 2014 года.

Именно Сердюков возглавил и реализовал спецоперацию, когда российские военные обеспечили принятие парламентом Крыма решения о проведении незаконного референдума о присоединении к РФ, организованного в течение трех недель.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    Медальки за повернення Казахстану уже наштампували, клоуни?
  • OLGA 1cb0b678
    День Піхоти, [06.01.2022 23:56]

    Выполняю просьбу своих казахских друзей.

    Бойцы Казахского сопротивления передают пламенный привет армянским оккупантам. Они сожалеют, что у армянского правительства короткая память, раз оно так быстро забыло уроки прошлогодней войны в Карабахе.

    Воины Казахского сопротивления обещают, что армянских оккупантов не будут брать в плен и домой они из Казахстана никогда не вернуться.
  • Глеб123
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