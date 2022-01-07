Токаев приказал открывать огонь на поражение без предупреждения

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение по митингующим.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил во время обращения к населению.

По его словам, бандиты якобы продолжают наносить ущерб имуществу республики и применяют оружие против граждан.

"От рук бандитов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших", - сказал президент Казахстана.

Он подчеркнул, что власти услышали все требования протестующих, которые выражались в мирных формах. В то же время, с террористами правительство вести переговоры не намерено.

"За границей высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами", - добавил Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане не хватает бойцов спецназа и техники. Однако силовики доведут операцию "до конца".

По словам Токаева, "кто не сдастся, будет уничтожен". После этого органы ждет "разбор полетов" - власти планируют разобраться, почему спецслужбы "проспали" появление спящих очагов боевиков.

Подстрекателями же, как утверждает глава казахстанского государства, выступили "зарубежные деятели".

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