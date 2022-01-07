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"Омикрон" нельзя называть легким, цунами новых случаев огромно, - ВОЗ

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"Омикрон" нельзя называть легким, цунами новых случаев огромно, - ВОЗ
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" нельзя называть легким.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Недавние исследования показывают, что "Омикрон" реже вызывает серьезные заболевания людей, чем предыдущие штаммы. Но рекордное количество людей, заболевших им, поставило системы здравоохранения под серьезное давление.

"Хотя "Омикрон" кажется менее тяжелым по сравнению с "Дельтой", особенно для тех, кто вакцинирован, это не значит, что его следует отнести к категории легкого", - сказал Гебреесус.

"Как и предыдущие варианты, Omicron госпитализирует и убивает людей. На самом деле, цунами таких случаев настолько велико и быстро, что оно переполняет системы здравоохранения по всему миру", - добавил глава ВОЗ.

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Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Палєо Мустьє
    концепція змінилась. відчувається певна криза нових ідей.
  • Rouhh Elohim
    Цунами новых уколов бесконечно! Ваксеры должны быть довольны.
  • Иван Бровенко
    Прямое лобирование фарм компаний через государственные институты,только что по тв слушал шляшка бустер будит обьязателен всем совершеннолетним и только файзером или модерной,более безопасные вакцины якобы не действуют,смотрите ситуацию по всему миру несмотря на принудительную вакцинацию хрен знает чем ковид только набирает обороты,будут ставить раком вплоть до того что придется колоться каждый день,мое личное мнение вкалывая всякий шмурдяк который называли вакцинами преднамеренно заражали здоровых людей обеспечивая себе зароботок на будущее ,надо колоть,колоть,и колоть.Форумчане в какой там норе запрятался валерик проплаченный грефф,который тут топил за то что те кто против вакцинации или имеет свое мнение насчет вакцинации надо вешать и убивать на каждом углу,валерик ты где ?
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