"Омикрон" нельзя называть легким, цунами новых случаев огромно, - ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" нельзя называть легким.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Недавние исследования показывают, что "Омикрон" реже вызывает серьезные заболевания людей, чем предыдущие штаммы. Но рекордное количество людей, заболевших им, поставило системы здравоохранения под серьезное давление.

"Хотя "Омикрон" кажется менее тяжелым по сравнению с "Дельтой", особенно для тех, кто вакцинирован, это не значит, что его следует отнести к категории легкого", - сказал Гебреесус.

"Как и предыдущие варианты, Omicron госпитализирует и убивает людей. На самом деле, цунами таких случаев настолько велико и быстро, что оно переполняет системы здравоохранения по всему миру", - добавил глава ВОЗ.

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