"Слуга народа" Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой. Скриншот

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко 7 января, на Рождество, поздравил украинцев с Пасхой.

Заметив ошибку, он удалил сообщение, а затем написал новое. Об этом информирует OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.

Утром в пятницу на Facebook-странице Тищенко появилось сообщение, в конце которого было написано "Христос Воскрес". Полный текст выглядел так:

"Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати! Христос Воскресе!".

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Следует отметить, что "Христос Воскрес" – это пасхальное поздравление. Этот обычай наиболее распространен среди православных. Таким образом, они приветствуют друг друга в первый день Пасхи и в течение следующих сорока дней. Отвечать на такое приветствие следует фразой: "Воистину воскрес!".

Через некоторое время Тищенко заметил свою ошибку и удалил сообщение. А позже опубликовал новое с таким текстом:

"Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинув аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!".



