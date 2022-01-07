"Слуга народа" Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой. Скриншот
Заметив ошибку, он удалил сообщение, а затем написал новое. Об этом информирует OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.
Утром в пятницу на Facebook-странице Тищенко появилось сообщение, в конце которого было написано "Христос Воскрес". Полный текст выглядел так:
"Сніжком запорошило все:
Стежинку і дорогу.
Спішить, спішить колядочка
До нашого порогу.
Несе вона в торбиночці
Про щастя світлу мрію,
Дарує нам колядочка
І віру і надію.
Лунають ніжно дзвоники
Від хати і до хати.
Спішить, спішить колядочка
Нам щастя побажати! Христос Воскресе!".
Следует отметить, что "Христос Воскрес" – это пасхальное поздравление. Этот обычай наиболее распространен среди православных. Таким образом, они приветствуют друг друга в первый день Пасхи и в течение следующих сорока дней. Отвечать на такое приветствие следует фразой: "Воистину воскрес!".
Через некоторое время Тищенко заметил свою ошибку и удалил сообщение. А позже опубликовал новое с таким текстом:
"Місяченько бравий виглянув з-за хмари,
Зірким оком кинув аж за небокрай –
Зіроньку маленьку випустив з кошари:
Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!
Спалахнула зірка, небо освітила,
Українську землю, місто і село…
Радісну новину людям сповістила:
Христос народився! Славіте Його!".