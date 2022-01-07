Все области Украины - в "желтой" зоне эпидопасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
9045
Все регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Так, самый высокий показатель уровня заболеваемости зафиксирован в Киеве – 371 при норме в 75 на 100 тыс. населения, а самый низкий – в Херсонской (69) и Днепропетровской (66) областях.
Самый высокий показатель уровня охвата тестированием был зафиксирован в Киеве – 2303 при норме в 300 на 100 тыс. населения, самый низкий – в Днепропетровской области (403).
Самый высокий показатель уровня госпитализаций зафиксирован в Черниговской области, а самый низкий – в Запорожской.
Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом был зафиксирован в Ивано-Франковской области – 39,5%, а самый низкий – в Запорожской области (10,7%).