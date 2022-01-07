Столтенберг обсудил с руководством Финляндии и Швеции ситуацию вокруг Украины: "Призываем Россию к деэскалации"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон наращивание российских сил в Украине и вокруг нее.

Об этом Столтенберг сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с президентом Ниинисте о ситуации в Европе и наращивании российских сил в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации", - говорится в сообщении.

Также с главой шведского правительства Магдаленой Андерссон Столтенберг обсудил наращивание российской армии в Украине и вокруг нее и европейскую безопасность.

Также читайте: "Гарантии безопасности" от Кремля противоречат порядку в Европе, - президент Финляндии Ниинисте



