Столтенберг обсудил с руководством Финляндии и Швеции ситуацию вокруг Украины: "Призываем Россию к деэскалации"
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон наращивание российских сил в Украине и вокруг нее.
Об этом Столтенберг сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Поговорил с президентом Ниинисте о ситуации в Европе и наращивании российских сил в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации", - говорится в сообщении.
Также с главой шведского правительства Магдаленой Андерссон Столтенберг обсудил наращивание российской армии в Украине и вокруг нее и европейскую безопасность.