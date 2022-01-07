Новости

Столтенберг обсудил с руководством Финляндии и Швеции ситуацию вокруг Украины: "Призываем Россию к деэскалации"

1 93125
Столтенберг обсудил с руководством Финляндии и Швеции ситуацию вокруг Украины: "Призываем Россию к деэскалации"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон наращивание российских сил в Украине и вокруг нее.

Об этом Столтенберг сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с президентом Ниинисте о ситуации в Европе и наращивании российских сил в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации", - говорится в сообщении.

Также с главой шведского правительства Магдаленой Андерссон Столтенберг обсудил наращивание российской армии в Украине и вокруг нее и европейскую безопасность.

Также читайте: "Гарантии безопасности" от Кремля противоречат порядку в Европе, - президент Финляндии Ниинисте

Столтенберг обсудил с руководством Финляндии и Швеции ситуацию вокруг Украины: Призываем Россию к деэскалации 01
Столтенберг обсудил с руководством Финляндии и Швеции ситуацию вокруг Украины: Призываем Россию к деэскалации 02

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • M M 99e94582
    Столтенберг, тебе больше всех надо? Езжай на лыжах покатайся, отдохни. Бери пример с бубочки.
  • Ksenia VB
    Олекса Моцно Лютий

    https://twitter.com/tendertorg21/status/1479209514314444803 13 год



    Народи навчилися скидати тиранів, деспотів, узурпаторів.Але вперше в світовій історії, народу прийдеться скидати клоуна.
    Унікальний випадок, бо клоунів народи не обирали, то вперше
  • olele
    інфа вимагає перехресної перевірки

    Нам пишут: В Киеве легавые из СБУ пришли к оппозиционерам Казахстана и начали угрожать депортацией. В Киеве они находились в статусе подачи на беженство. https://t.me/kazfreee/305


    Также прикрепляем доказательства: https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10220836385801899
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости