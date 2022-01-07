ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала"

Государственное бюро расследований заявило, что информация об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал" не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Бюро напомнили, что 6 января 2022 года Печерский районный суд Киева с участием прокуроров Офиса Генерального прокурора и защитников рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве, согласованное исполняющим обязанности Генерального прокурора об аресте имущества пятого Президента Украины, полномочия которого прекращены.

"Суд обоснованно принял решение об аресте имущества подозреваемого, которое согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра Ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа", что не соответствует действительности, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арест имущества Порошенко - выборочное правосудие, - Atlantic Council

В ГБР отметили, что в связи с принятием упомянутого судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло.

"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующим государственным реестрам является пятый Президент Украины, полномочия которого прекращены. Подчеркиваем, решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, что не лишает владельца пользоваться другими правами", - подытожили в ГБР.

Напомним, 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".