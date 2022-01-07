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В отряды теробороны в первую очередь будут привлекать граждан с опытом военной службы, - Минобороны

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В отряды теробороны в первую очередь будут привлекать граждан с опытом военной службы, - Минобороны
В территориальную оборону в первую очередь будут набирать граждан с опытом военной службы, однако есть исключения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других военных формированиях и правоохранительных органах. Впрочем, в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в войске. Об этом говорится в статье 9 Закона "Об основах национального сопротивления", - говорится в сообщении.

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"Граждан Украины, которые не проходили службу в ВС Украины, военных формированиях и правоохранительных органах, среди прочих будут принимать в добровольческие формирования территориальных общин. Они причисляются в состав после принесения Присяги добровольца территориальной обороны. Кроме этого, для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны", – добавили в Минобороны.

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Valter Valter
    И много таких в Украине? И то из того что я видел, 90% прошедших армию не умеют стрелять. Вы бы вместо книг и *зельоных тарифов* строили полигоны где каждый мог придти и попрактиковаться в стрельбе в том числе и из новых образцов оружия а не как нас учили 99% времени на военке ето сбор-разбор автомата АК и уставу. К тому же нужны законы о оружии и прав на самозащиту себя и частной собственности. Никто не будет так яро охранять государство как те кто будет чуствовать себя хозяином недвижимости.
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Я так понимаю, что трассу Киев - Буковель отремонтировали в срочном порядке потому, что после начала военных действий штаб армии переедет на горнолыжный курорт. Там спокойнее.
  • Hunter Dayton
    ШАНОВНІ ДОПИСУВАЧІ СЬОДНІШНІЙ АДМІНІСТРАТОР НА ЦЕНЗОР.ДА ВИЯВИВСЯ ПАЛКИМ ПОЦІНОВУВАЧЕМ ЗЕЛЕНСЬКОГО І НЕ ВИТРИМАВ.
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