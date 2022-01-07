Таджикистан и Кыргызстан разрешили отправить военных в Казахстан

Парламенты Таджикистана и Кыргызстана разрешили отправить военных в Казахстан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Депутаты обеих палат Таджикистанского парламента дали согласие на использование таджикских военных за рубежом для выполнения международных обязательств республики.

Кыргызстан направит своих военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ, сообщил журналистам депутат киргизского парламента Нуржигит Кадырбеков.

По его словам, данное решение было принято на заседании 7 января. Днем ранее парламент страны не набрал кворума, необходимого для рассмотрения этого вопроса. Отправку в Казахстан миротворцев в пятницу поддержали 69 из 90 депутатов, отметил Кадырбеков.

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