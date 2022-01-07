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Таджикистан и Кыргызстан разрешили отправить военных в Казахстан

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Таджикистан и Кыргызстан разрешили отправить военных в Казахстан
Парламенты Таджикистана и Кыргызстана разрешили отправить военных в Казахстан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Депутаты обеих палат Таджикистанского парламента дали согласие на использование таджикских военных за рубежом для выполнения международных обязательств республики.

Кыргызстан направит своих военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ, сообщил журналистам депутат киргизского парламента Нуржигит Кадырбеков.

По его словам, данное решение было принято на заседании 7 января. Днем ранее парламент страны не набрал кворума, необходимого для рассмотрения этого вопроса. Отправку в Казахстан миротворцев в пятницу поддержали 69 из 90 депутатов, отметил Кадырбеков.

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Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Повторю, бо дуже доречно.
    Передайте знайомим ватанам-совкодрочерам та зебобам.

    Рафаль-бей
    @iamvalerii

    Шо ви наскакалі на свойом Майданє? - питають довбо...би.

    Перекажіть довбо..бам, як зустрінете, шо ми "наскакалі" то, шо наших військових не відправляють кудись на край землі придушувати повстання казахів й силою встановлювати на їхній землі волю москви.

  • Салаутдин
    Для Точикистона и Кыргыз ошибочка на века получиться может..
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    прогнули Кацапи типів,щоб весь світ думав що ОДКБ наводить порядок а не те що це окупація Кацапами Казахстану
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