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Ожидаем не только принятие законов, но и их успешную имплементацию, - G7

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Ожидаем не только принятие законов, но и их успешную имплементацию, - G7
Группа послов стран G7 ожидает, что в 2022 году в Украине будут не только принимать ключевые законы, но и успешно их имплементировать.

Об этом послы G7 сообщили в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Каковы будут приоритеты работы Группы Послов G7 в 2022 году? Группа продолжит поддерживать независимые институции, стремительное снижение уровня коррупции и более процветающую и устойчивую экономику Украины.

Это означает не только принятие ключевых законодательных актов, но и их успешную имплементацию и, таким образом, достижение ощутимых результатов для всех украинцев", - говорится в сообщении.

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Ожидаем не только принятие законов, но и их успешную имплементацию, - G7 01

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Rhodesian
    Уважаемые послы, Вовочка, в силу искреннего идиотизма, намеков не понимает, - ему нужно так, - "Слышь, карапет гундявый, чтобы САП был через неделю, а через две чтобы не было ОАСК!" Только так. И не благодарите!
  • Алексей Вовченко f033f386
    Надо добавить : А если не сделаешь ,то все твои счета с украденными деньгами станут в свободном доступе.
  • Diogen Gdl
    Жопа... Наши за 8 лет войны только портфели делить могут.
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