В ближайшие дни будет еще один разговор с Путиным, - Макрон
2 61613
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Макрон заявил во время пресс-конференции в Париже.
"Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два основательных телефонных разговора с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор", - сказал президент Франции.
Напомним, 21 декабря Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе.