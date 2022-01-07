Выполнение требований России уничтожит стратегию по безопасности Швеции, - главный военный командующий
Об этом заявил главный военный командующий Швеции Микаэль Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Предложения по новому порядку безопасности разрушат основы нашей структуры политики безопасности", - сказал он.
"Мы стремимся стать более сильной оборонной силой во всех категориях и развивать общую оборону. Но это зависит от развитого международного сотрудничества", - добавляет генерал.
Напомним, ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимало новых членов.
"Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности", - заявила Линде.
Как известно, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.