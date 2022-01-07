Выполнение требований России уничтожит стратегию по безопасности Швеции, - главный военный командующий

Согласие НАТО на выполнение требований РФ, в том числе по ограничению своей деятельности в Европе, полностью подорвет стратегию по безопасности Швеции.

Об этом заявил главный военный командующий Швеции Микаэль Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Предложения по новому порядку безопасности разрушат основы нашей структуры политики безопасности", - сказал он.

"Мы стремимся стать более сильной оборонной силой во всех категориях и развивать общую оборону. Но это зависит от развитого международного сотрудничества", - добавляет генерал.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимало новых членов.

"Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности", - заявила Линде.

Как известно, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.