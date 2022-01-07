Новости

Выполнение требований России уничтожит стратегию по безопасности Швеции, - главный военный командующий

6 50926
Выполнение требований России уничтожит стратегию по безопасности Швеции, - главный военный командующий
Согласие НАТО на выполнение требований РФ, в том числе по ограничению своей деятельности в Европе, полностью подорвет стратегию по безопасности Швеции.

Об этом заявил главный военный командующий Швеции Микаэль Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Предложения по новому порядку безопасности разрушат основы нашей структуры политики безопасности", - сказал он.

"Мы стремимся стать более сильной оборонной силой во всех категориях и развивать общую оборону. Но это зависит от развитого международного сотрудничества", - добавляет генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ультиматум России под угрозой оружия не может быть основой для переговоров, - президент Эстонии Карис

Напомним, ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимало новых членов.

"Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности", - заявила Линде.

Как известно, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • NonCFist
    _С 2008 Запад сидел себе на жопе, будучи уверен что его не касается нападение рашистов на Грузию. В 2010 рашисты, окрылённые отсутствием адекватной реакции Запада, нападают на Польшу (= на ЕС и НАТО!), и убивают высшее политическое и военное командование, включая президента! Запад сделал вид, что ничего этого не произошло. Ну что ж... В 2014 рашисты нападают на Украину - Запад бездействует и отделывается символическими санкциями вкупе с формальной болтовнёй. 2021 - рашисты выдвигают США и НАТО ультиматум де-факто о самороспуске -и тут те, кто были уверены будто всё перечисленное их не касается, вдруг ощутили что этот колокол звонит и по ним...
    _Да уж, в доме пожар, но до некоторых отчего-то это доходит только тогда, когда горит уже прямо под ногами! ******* безответственные и близорукие олигофрены!
  • Ksenia VB
    Хіба не видно, що роіська агресор ?
    Вже і фіни про НАТО думають.
  • Dmitry Sviridon
    Украине нужно строить оборону пока не в НАТО по военной стандарту Швейцарии - это вооружить всех граждан Украины! И вообще нужно копировать многое у Швейцарии - это и прямую демократию Украине необходимо тоже под копирку принять, как в Швейцарии. Чтобы сделать власть народа. Чтобы перейти в другую политическую систему из олигархической системы в прямую демократию. То бишь от власти меньшинства к власти большинства. Только олигархи не хотят отдавать народу власть и хотят жадно обогащаться. Нужно это выбивать и забрать народу власть! Потому что они довели большинство уже до полной нищеты, а должно быть так, чтобы большинство распределяло ресурсы среди большинства и подымались социальные стандарты, как в Швейцарии.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости