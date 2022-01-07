Войска пророссийской ОДКБ взяли под контроль аэропорт в Алматы, - Минобороны РФ
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Войска пророссийской ОДКБ вместе с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт в Алматы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В настоящее время совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы", - сказал Конашенков.
Также он сообщил, что войска ОДКБ вместе с правоохранителями поддерживают правопорядок в Казахстане.
По его словам, сейчас под охрану взято генеральное консульство Российской Федерации, расположенное в Алматы, и другие важные объекты.