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Войска пророссийской ОДКБ взяли под контроль аэропорт в Алматы, - Минобороны РФ

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Войска пророссийской ОДКБ взяли под контроль аэропорт в Алматы, - Минобороны РФ
Войска пророссийской ОДКБ вместе с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт в Алматы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В настоящее время совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы", - сказал Конашенков.

Также он сообщил, что войска ОДКБ вместе с правоохранителями поддерживают правопорядок в Казахстане.

По его словам, сейчас под охрану взято генеральное консульство Российской Федерации, расположенное в Алматы, и другие важные объекты.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
  • Eugene Homenko
    Вже вірніше казати казахський феодальний округ.
  • Юрій Вінгорськи
    поздоровляю казахів.
    до них "брати" в гості приїхали.
    але це сарказм.
    насправді дуже жаль.
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