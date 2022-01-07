В Украине - религиозный раскол, надо вернуть ее в лоно настоящей веры, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что "Украину нужно вернуть в лоно настоящей веры".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, об этом самопровозглашенный "президент" заявил во время посещения в Минске храма Преподобных Оптинских старцев.

"Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести - автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", - сказал белорусский диктатор.

По словам Лукашенко, в Украине народ " обездолен до крайности".

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