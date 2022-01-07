Повышение пенсий, "авиационный безвиз" с ЕС и рекордный ВВП: Кабмин представил свои основные достижения за прошлый год

Среди ключевых свершений правительство назвало ремонт дорог, расширение услуг "Дії", модернизацию армии и поддержку ветеранов.

Кабинет Министров Украины представил собственные основные достижения за 2021 год. Об этом 7 января сообщила пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Системное повышение пенсий, "авиационный безвиз" с Евросоюзом, рекордный ВВП в долларовом эквиваленте и обеспечение эффективными вакцинами - среди основных достижений правительства в 2021 году", - отмечается в сообщении.

В Кабмине уточнили, что в течение 2021 года пенсии росли 10 раз и средняя выплата составляла 4 тыс. грн, что превысило фактический прожиточный минимум. Существенно повышены пенсии военным пенсионерам и чернобыльцам.

Вместе с тем на финансирование противодействия пандемии в прошлом году государство потратило более 35 млрд грн, которые были направлены на доплаты медикам, обеспечение кислородным оборудованием, тестирования и другие мероприятия.

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Что касается авиационных достижений, то в 2021 году между Украиной и Евросоюзом было заключено соглашение об Общем авиационном пространстве, которое расширит доступ украинских перевозчиков на рынок ЕС и наоборот, увеличит географию полетов и будет способствовать удешевлению билетов.

Также в 2021 году дан старт созданию украинского государственного авиаперевозчика Ukrainian National Airlines (UNA).

Кроме того, в рамках программы президента "Большая стройка" восстановлено более 7 тыс. км дорог, построено и отремонтировано 350 мостов.

Что касается электронного развития, то в "Дие" добавилось более 20 электронных услуг и доступно уже 15 цифровых документов. В 2021 году Украина стала первым государством мира, где цифровые паспорта в смартфоне стали полными юридическими аналогами обычных документов, а украинские COVID-сертификаты получили признание в ЕС.

В Кабмине указали и на продолжение обеспечения армии современным вооружением и техникой в 2021 году.

"В 2021 году Правительство продолжило обеспечение армии современным вооружением и техникой. В прошлом году ВСУ получили более 3 тысяч основных образцов вооружения, военной и специальной техники, до 4 миллионов боеприпасов и ракет разного назначения, около 3 тысяч приборов ночного видения. Также осуществляется строительство корветов типа ADA, самолетов АН-178-100Р, активизировано производство ракетных комплексов "Нептун" и вооружения, которое составит ракетный щит государства", - говорится в отчете правительства.

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Вместе с тем, утверждается, что в 2021 году государство обеспечило рекордную финансовую поддержку ветеранов.

"В прошлом году направлена ​​выплата денежной компенсации на жилье для 659 ветеранов войны. Полностью закрыта потребность в жилье для пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни", - отметили в Кабмине.