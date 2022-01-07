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Путин пытается отстранить ЕС от переговоров по Украине, - глава МИД Франции Ле Дриан

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Путин пытается отстранить ЕС от переговоров по Украине, - глава МИД Франции Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что проводя прямые переговоры с США по Украине Россия пытается обойти Европейский Союз.

Об этом он сообщил в комментарии французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Владимир Путин хочет обойти Европейский Союз... Он хочет ослабить укрепляющуюся сплоченность ЕС. Невозможно представить безопасность ЕС без европейцев", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

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Как известно, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Хитрый_план
    особливо треба подякувати флагману об'єднаної Европи, які на восьмому році оборонної війни не дає нам можливості купити оборонну зброю.
  • Valter Valter
    А о чем собственно можно вообще вести переговоры? ***** требуте всю Украину. Вы ему что предлогаете? Пойти на половину? О крыме вообще даже разговор не заводят. Вон вам Беларусь и Казахстан в пример к чему приводит то куда Рашке дали всунуть свою морду.
  • Владимир Сливка
    ***** просто хочет ЕС вывести из игры и остаться из ЕС друзями необремененными никакими договорами и договоренностями.А всю конфронтацию свалить только на США.
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