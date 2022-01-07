В Киеве проверяют сообщения о минировании десяти ТРЦ, - полиция

Столичные правоохранители проверяют сообщения о минировании 10 торгово-развлекательных центров.

Об этом Укринформу сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Снова поступило на колл-центр СБУ около 2 часов (назад сообщение о том. - Ред.), что 10 торговых центров (заминированы. - Ред.). В настоящее время проверяются они. Это уже второе сообщение (за 7 января о минировании объектов. - Ред.)", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, в Киеве 7 января правоохранители проверили информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала и ТЦ "Глобус". В обоих случаях не было обнаружено взрывоопасных предметов.

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"Вокзал уже проверили, были эвакуированы около 650 человек. А по ТРЦ в настоящее время информации пока нет, их еще проверяют", - сообщили правоохранители РБК-Украина.

В полиции не сказали, какие именно ТРЦ минировалт, но в соцсетях, в частности, сообщали об эвакуации из торгового центра "Район".