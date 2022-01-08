Россия продолжает наращивать свои войска на территории Украины: это риск нового военного конфликта в Европе, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на наращивание российских войск вокруг Украины. По его словам, сегодня существует риск начала новой войны в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Русские военные продолжают свое наращивание вблизи Украины. Мы видим артиллерию, мы видим войска, мы видим приборы для ведения электронной борьбы. Когда все это объединено с российской риторикой, когда они не согласны с нашими требованиями. Если это все соединить, то это посылает нам месседж, что это риск нового военного конфликта в Европе", - сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО подчеркнул, что для того, чтобы предотвратить новую войну в Европе, нужно садиться за стол переговоров с Россией.