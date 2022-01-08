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США будут поднимать тему Украины на всех возможных площадках диалога с РФ, - Блинкен

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США будут поднимать тему Украины на всех возможных площадках диалога с РФ, - Блинкен
США намерены говорить о действиях России против Украины на ближайших переговорах с участием Москвы.

Об этом заявил в пятницу глава Госдепа Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На всех этих форумах мы будем говорить о том, что агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям", – заявил Блинкен на пресс-конференции. Он отметил, что обсуждение любых вопросов с Россией может быть успешным только в случае деэскалации на территории Украины.

Госсекретарь отметил, что в США готовы содействовать выполнению Минских договоренностей, однако Россия должна выразить готовность участвовать в этом процессе.

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Представители России и США, как сообщалось, проведут переговоры по гарантиям безопасности в Женеве 10 января. Также 12 января в Брюсселе состоится Совет Россия-НАТО, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
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    https://www.facebook.com/korchynskyi 3 ч. ·



    Казахи все ще борються.

    Мешканці українського сегменту фейсбуку все ще не роздуплилися за кого вони.

    Ураїнська влада, у війні з москвою, вимагає собі підтримки збоку заходу, але сама, навіть словесно, не підтримує казахських повстанців у їхньому протистоянні москві.

    Хай живе вільний Казахстан!

    Хай живе національно-визвольна боротьба казахського народу!
  • Don Bessam dc0e2bc1
    ну шо тут сказать...центрифуги должны работать круглодобово..
  • Ksenia VB
    Наша влада сама боїться протестів.
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