Власти Казахстана сообщают о задержании более 4 тысяч человек

Во время "зачистки" на акциях протеста в Казахстане задержали более 4000 человек.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".

Больше всего задержаний произошло в Алмате.

Сейчас все здания государственных органов власти снова находятся под контролем силовиков.

Патрульная полиция обеспечивает порядок, добавили в министерстве. Работает служба "102", в сутки дежурные получают в среднем более 1200 звонков.

В МВД отметили, что задержанным грозит пожизненное заключение.

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Количества убитых протестующих в министерстве не озвучили.

Ранее власти Казахстана сообщали о 3000 задержанных во время протестов.