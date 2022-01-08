Власти Казахстана сообщают о задержании более 4 тысяч человек
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Во время "зачистки" на акциях протеста в Казахстане задержали более 4000 человек.
Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".
Больше всего задержаний произошло в Алмате.
Сейчас все здания государственных органов власти снова находятся под контролем силовиков.
Патрульная полиция обеспечивает порядок, добавили в министерстве. Работает служба "102", в сутки дежурные получают в среднем более 1200 звонков.
В МВД отметили, что задержанным грозит пожизненное заключение.
Количества убитых протестующих в министерстве не озвучили.
Ранее власти Казахстана сообщали о 3000 задержанных во время протестов.