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Власти Казахстана сообщают о задержании более 4 тысяч человек

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Власти Казахстана сообщают о задержании более 4 тысяч человек
Во время "зачистки" на акциях протеста в Казахстане задержали более 4000 человек.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".

Больше всего задержаний произошло в Алмате.

Сейчас все здания государственных органов власти снова находятся под контролем силовиков.

Патрульная полиция обеспечивает порядок, добавили в министерстве. Работает служба "102", в сутки дежурные получают в среднем более 1200 звонков.

В МВД отметили, что задержанным грозит пожизненное заключение.

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Количества убитых протестующих в министерстве не озвучили.

Ранее власти Казахстана сообщали о 3000 задержанных во время протестов.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    когда немцы покупают нефть и газ у московии, они должны четко понимать, что своими деньгами они оплачивают оружие из которого будут убивать украинцев, беларусов и казахов
  • Павло ШОвте
    "Кто стреляет без предупреждения в демонстрантов, чтобы убивать, тот покинул круг цивилизованных государств", - написал в Twitter министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
  • Павло ШОвте
    Кто же все таки иностранные террористы ?

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