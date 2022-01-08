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Блинкен о "миротворцах" ОДКБ: Если россияне у вас дома, очень трудно заставить их уйти

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Блинкен о "миротворцах" ОДКБ: Если россияне у вас дома, очень трудно заставить их уйти
США имеют вопросы размещения в Казахстане миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности.

Об этом заявил на брифинге госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ.

Я думаю, что власть и правительство Казахстана безусловно способны адекватно реагировать на протесты и делать это таким образом, чтобы уважать права протестующих, поддерживая при этом закон и порядок. Поэтому неясно, почему они испытывают необходимость какой-либо посторонней помощи. Мы пытаемся узнать об этом больше", – сказал Блинкен.

Глава Госдепа прокомментировал события в Казахстане и обращение властей за поддержкой в ОДКБ, в результате чего в страну вошли российские войска.

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"Один урок по современной истории: если в твоем доме оказались русские, то иногда бывает сложно заставить их уйти", – сказал Блинкен.

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Топ комментарии

  • вставай
    І тому їх потрібно умиротворювати і не вводити санкцій? Скаженну собаку - пристрелююють. Так заведено всюди.
  • Перехватчик
  • Valter Valter
    Ты что то путаешь. Кацапов афганцы выгнали в шею а американцы ушли сами. Или что то я не видел чтобы афганцы цеплялись за рузкие БТРы и шасси самолетов чтобы рузкие их забрали с собой
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