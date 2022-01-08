Блинкен о "миротворцах" ОДКБ: Если россияне у вас дома, очень трудно заставить их уйти
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США имеют вопросы размещения в Казахстане миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности.
Об этом заявил на брифинге госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ.
Я думаю, что власть и правительство Казахстана безусловно способны адекватно реагировать на протесты и делать это таким образом, чтобы уважать права протестующих, поддерживая при этом закон и порядок. Поэтому неясно, почему они испытывают необходимость какой-либо посторонней помощи. Мы пытаемся узнать об этом больше", – сказал Блинкен.
Глава Госдепа прокомментировал события в Казахстане и обращение властей за поддержкой в ОДКБ, в результате чего в страну вошли российские войска.
"Один урок по современной истории: если в твоем доме оказались русские, то иногда бывает сложно заставить их уйти", – сказал Блинкен.