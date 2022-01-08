США подготовили пакет дополнительной военной помощи Украине, работают над вопросом поставки "Стингеров", - СМИ
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Администрация США подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине и обсуждает с союзниками по НАТО вопросы по поставке Киеву переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Стингер".
Об этом телеканал NBC News сообщает со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, передает Цензор.НЕТ.
"США работают с союзниками по НАТО над тем, чтобы договориться о поставках запрашиваемого властями Украины ПЗРК "Стингер"", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным телеканала, "администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США Украине. Это дополнение к помощи, которая уже предоставляется Киеву".