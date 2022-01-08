60% немцев поддерживают "Северный поток-2", - опрос

Несмотря на напряженные немецко-российские отношения, большинство граждан Германии поддерживают ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD и издания Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В общем, как свидетельствуют данные исследования, немцы теряют доверие к России. Однако, несмотря на напряженные немецко-российские отношения, шесть из десяти опрошенных поддерживают мнение, что газопровод "Северный поток-2", строительство которого вызвало жесткое противодействие со стороны США и ряда европейских стран, должно быть введено в эксплуатацию.

По данным опроса, только в рядах респондентов, симпатизирующих партии "Союз-90"/"Зеленые", противников газопровода было больше, чем его сторонников (55 процентов против 34). Наибольшую поддержку Северный поток-2 получил на востоке Германии (70 процентов). Но и в "старых" федеральных землях за завершение проекта высказалось более половины опрошенных (57 процентов против 30).

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Напомним, в середине декабря глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонне Йохен Гоманн (Jochen Homann) заявил, что в первые шесть месяцев 2022 года окончательного решения по сертификации "Северного потока-2" принято не будет. Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре, отметив, что его восстановление возможно только после того, как базирующийся в одноименном швейцарском городе оператор Цуг предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

По оценкам немецкого регулятора процесс сертификации, вероятно, затянется до второй половины 2022 года.

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