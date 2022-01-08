Белорусские военные "начали выполнение задач" в Казахстане

Беларусь заявляет о прибытии своего "миротворческого контингента" в Казахстан.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Белорусский военный контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач", - сообщили в министерстве.

Напомним, 6 января Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что его страна направит в Казахстан роту своих "миротворцев" в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

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"Я попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого. Надо же туда технику опрокинуть", - сказал тогда Лукашенко.