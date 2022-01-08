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Белорусские военные "начали выполнение задач" в Казахстане

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Белорусские военные "начали выполнение задач" в Казахстане
Беларусь заявляет о прибытии своего "миротворческого контингента" в Казахстан.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Белорусский военный контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач", - сообщили в министерстве.

Напомним, 6 января Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что его страна направит в Казахстан роту своих "миротворцев" в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

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"Я попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого. Надо же туда технику опрокинуть", - сказал тогда Лукашенко.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Никогда в самом диком кошмаре не представлял себе, шо скажу фразу белорусские оккупанты и каратели....Реальность часто оказывается страшнее кошмаров.
  • Eight Wonder 56eae116
    Как любят говорить руццкие СМИ, "каратели получили приказ убить мирных граждан"
  • Maxim Ak-Murza
    Не добили вонючий совок в 90-х, теперь пожинаем плоды этой ошибки.
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