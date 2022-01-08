Иран утверждает, что готов к новым переговорам о сбитом над Тегераном самолете МАУ

Исламская Республика Иран вновь заявляет о готовности провести двусторонние переговоры с государствами, граждане которых погибли в авиакатастрофе Boeing 737-800 "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Исламская Республика Иран вновь заявляет о своей готовности провести двусторонние переговоры с любой из соответствующих стран относительно действий, принятых на основе добросовестности, уважения суверенитета стран и их внутренних законов, международных обязательств государств и в соответствии с повесткой дня, согласованной обоими сторонами", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Иран готов выплатить компенсацию семьям 30 иностранных граждан и направил письма об этом в посольства соответствующих государств.

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Относительно уголовного и судебного аспекта аварии, утверждают в Тегеране, были проведены "необходимые уголовные расследования инцидента с упором на отстаивание справедливости. В настоящее время состоялось несколько судебных заседаний в рамках процесса над обвиняемыми в совершении аварии в присутствии семей погибших".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".