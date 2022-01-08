Среди задержанных в Казахстане есть иностранные граждане, - МВД республики
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В Казахстане в органы полиции доставлено 4 тыс. 266 человек, среди задержанных за беспорядки есть иностранцы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в МВД республики.
"В части регионов страны правоохранительными органами проведены оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Всего в органы полиции доставлено 4 тыс. 266 человек. Среди задержанных есть иностранные граждане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в одном из сел Алматинской области задержаны граждане соседнего государства.
Полицейские Алматы в одном из микрорайонов Калкаман изъяли патроны, боеприпасы, похищенное имущество.