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Среди задержанных в Казахстане есть иностранные граждане, - МВД республики

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Среди задержанных в Казахстане есть иностранные граждане, - МВД республики
В Казахстане в органы полиции доставлено 4 тыс. 266 человек, среди задержанных за беспорядки есть иностранцы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в МВД республики.

"В части регионов страны правоохранительными органами проведены оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Всего в органы полиции доставлено 4 тыс. 266 человек. Среди задержанных есть иностранные граждане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из сел Алматинской области задержаны граждане соседнего государства.

Полицейские Алматы в одном из микрорайонов Калкаман изъяли патроны, боеприпасы, похищенное имущество.

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