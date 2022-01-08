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Все члены НАТО едины в поддержке Украины, Россия должна уменьшить напряжение, - МИД Канады

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Все члены НАТО едины в поддержке Украины, Россия должна уменьшить напряжение, - МИД Канады
Любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

"Канада и наши союзники по НАТО едины в поддержке Украины и ее народа. Россия должна снизить напряжение и присоединиться к конструктивному диалогу", - говорится в сообщении.

Министр добавила, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в частности, координированные санкции.

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Все члены НАТО едины в поддержке Украины, Россия должна уменьшить напряжение, - МИД Канады 01

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Топ комментарии

  • Альфред Соломонович
    Долго придется ждать, пока ***** соизволит снизить напряжение.
    Нужны действия, которые принудят его это сделать!
  • Solomon c5c4359c
    Росія повинна зникнути. Де там ядерна війна, збрехали що вона може бути?
  • Ан Мур
    явно переважна, навіть кваліфікована більшість країн членів НАТО проти касапів. Хоча четверо-п'ятеро - так чи інакше будуть "за обеспокоенность". Яка консолідована позиція НАТО буде зафіксована на нараді в понеділок 10 січня? Оце питання...
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