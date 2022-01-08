Все члены НАТО едины в поддержке Украины, Россия должна уменьшить напряжение, - МИД Канады
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Любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.
"Канада и наши союзники по НАТО едины в поддержке Украины и ее народа. Россия должна снизить напряжение и присоединиться к конструктивному диалогу", - говорится в сообщении.
Министр добавила, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в частности, координированные санкции.