У Украины есть все шансы получить транш МВФ вовремя, - "слуга народа" Гетманцев

Украина имеет все шансы выполнить все структурные маяки и получить последний транш Международного валютного фонда по действующей программе в июне и, по меньшей мере, до конца 2022 обойтись без МВФ.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо ТВ".

"Я не вижу структурных маяков, которые мы не могли бы выполнить, чтобы получить следующий транш. Я предполагаю, что следующий июньский транш мы получим, возможно, своевременно", - отметил нардеп.

По словам Гетманцева, Украина прошла годы пиковых выплат по госдолгу и может задуматься о переходе на финансирование государственного бюджета без поддержки Международного валютного фонда.

"Хотелось бы все же рассмотреть возможность и провести дискуссию о новой программе, а не прыгать в нее с головой. Возможно, и будет возможность до конца года пройти без МВФ, следующий год пройти без Фонда, а дальше смотреть на ситуацию с публичными финансами", – добавил парламентарий.

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