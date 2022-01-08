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США не планируют сокращать количество войск в Восточной Европе, - Госдеп

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США не планируют сокращать количество войск в Восточной Европе, - Госдеп
Штаты намерены укрепить позиции партнеров НАТО на восточном фланге.

Об этом в Twitter сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, информация о том, что США якобы разрабатывают варианты вывода своих войск из Восточной Европы в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе, есть неточной.

"На самом деле, мы четко заявили России, публично и частно, что если РФ продолжит вторжение в Украину, мы укрепим позиции партнеров НАТО на восточном фланге, перед которыми у нас есть священные обязательства как у союзников", - отметил Прайс.

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США не планируют сокращать количество войск в Восточной Европе, - Госдеп 01

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Топ комментарии

  • Dmitry Sviridon
    Его наращивать надо во всех странах! Нужно окружить РФ войсками НАТО, и когда она будет дестабилизирована и ее охватит гражданская война, то нужно будет вводить миротворцев НАТО и забрать ядерное оружие по быстрому.
  • stanislav vaisman
    Поводили по губам ***** лысым и толстым.
  • Mishanya
    І правильно ібо:
    1) Штати нічого не винні ні Україні, ні Росії.
    2) Близько 40% українців дотепер ввагаються: нам в Європу чи Росію, а може в НАТО? А може не треба і якось пронесе? А "давайте перестанем стрелять"
    3) Це взагалі диво, що США і Європа ще біля нас, бо після такого дивного вибору президента вони спокійно могли плюнути: вам незалежність не треба, а нам що до того? Україна не пуп Землі, і українці повинні довести, що гідні підтримки, а поки що маємо змоскалене, неосвічене стадо, яке молиться на попів, телевізор і холодильник
    Накипіло...
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