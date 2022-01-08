США не планируют сокращать количество войск в Восточной Европе, - Госдеп

Штаты намерены укрепить позиции партнеров НАТО на восточном фланге.

Об этом в Twitter сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, информация о том, что США якобы разрабатывают варианты вывода своих войск из Восточной Европы в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе, есть неточной.

"На самом деле, мы четко заявили России, публично и частно, что если РФ продолжит вторжение в Украину, мы укрепим позиции партнеров НАТО на восточном фланге, перед которыми у нас есть священные обязательства как у союзников", - отметил Прайс.

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