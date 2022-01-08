Смертельное ДТП в Харькове: в крови погибшего обнаружили алкоголь, однако причиной смерти стали множественные травмы

В Харькове эксперты обнаружили в крови погибшего в ДТП с 16-летним водителем Infiniti алкоголь, однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной аварии.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В крови погибшего обнаружено 3,65 промилле. Это административное правонарушение. Из-за смерти водитель не может быть привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях не было нарушений правил дорожного движения, которые были бы в причинно- следственной связи с причиной ДТП, что подтверждается выводами автотехнической экспертизы", - отметил он.

По его словам, согласно выводам экспертизы, причиной смерти погибшего стали именно множественные травмы жизненно важных органов.

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Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский. В тот же день он признал вину.

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