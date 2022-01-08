Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Масимова задержали по подозрению в государственной измене

Бывший глава Комитета нацбезопасности, экс-премьер Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

"В этот же день по подозрению в совершении этого преступления задержан и доставлен в изолятор временного содержания бывший глава КНБ Масимов К.К. и другие лица", - отметили в КНБ.

Другая информация в пользу следствия разглашению не подлежит, добавили в Комитете по нацбезопасности.

Свой пост Масимов потерял в разгар протестов и массовых беспорядков в Алматы. В ночь на 6 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым главой КНБ Ермека Сагимбаева. До этого 55-летний Сагимбаев занимал должность начальника Службы госохраны Казахстана.

СМИ сообщали, что на совещании Совета Безопасности под председательством президента и главы Совета безопасности республики Касим-Жомарта Токаева 6 января Масимов присутствовал рядом с остальными участниками совещания.

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