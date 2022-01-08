Назарбаев – в столице Казахстана, из страны не уезжал, – пресс-секретарь

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев, находится в столице Казахстана и поддерживает связь с президентом страны Касим-Жомартом Токаевым.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

"Елбасы (лидер нации. - Ред.) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касим-Жомартом Тока сказал Укибай.

По его словам, у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", – сказал пресс-секретарь Назарбаева.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что якобы Назарбаев с семьей покинул Казахстан.

Читайте также: Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Масимова задержали по подозрению в государственной измене