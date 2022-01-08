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Назарбаев – в столице Казахстана, из страны не уезжал, – пресс-секретарь

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Назарбаев – в столице Казахстана, из страны не уезжал, – пресс-секретарь
Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев, находится в столице Казахстана и поддерживает связь с президентом страны Касим-Жомартом Токаевым.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

"Елбасы (лидер нации. - Ред.) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касим-Жомартом Тока сказал Укибай.

По его словам, у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", – сказал пресс-секретарь Назарбаева.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что якобы Назарбаев с семьей покинул Казахстан.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Его Коломойский в Буковеле на санках катает😁
  • Valter Valter
    Революция бывает двух видов.
    1. Удачная. Ето когда революционеры вооружены и и истребляют всю диктаторскую нечисть а диктатора разрывают на части как Чаушеску, не оглядываясь на вопящую либерасню .
    2. Провальная. Ето когда мусорам дарят цветы, водят хороводы вокруг дворца диктатора, идут на переговоры и уговоры с диктатором и оставляют диктатора вживых.
    Украине с етим просто повезло, что Януковощ оказался ссыкуном и сам сбежал. Не сбежал бы было бы сейчас как на Беларашке или Казахстане. Не будьте идиотами и либералами в етом смысле. Не оставляйте вживых тиранов и их свиту. Они не оценят етого. И их месть будет очень жестокой.
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