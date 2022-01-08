Российские войска окружили Украину с трех сторон, - NYT. КАРТА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что российские войска окружают Украину с трех сторон.
"По данным украинских и западных официальных лиц, на границе с Украиной сейчас находятся около 100 тысяч военных. Американские спецслужбы подсчитали, что Кремль разработал планы военной операции с участием до 175 тысяч военнослужащих, которая может начаться в ближайшие недели", - пишет NYT.
По данным издания, Россия находится "на пути" к получению всего необходимого для начала вторжения.
Так, NYT информирует, что 2 группы российских войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня и Клинцы.
Еще три группы расположились вблизи Воронежа. Издание отмечает, что они могут угрожать Киеву в случае проведения военной операции.
Еще одна группа находится в районе Волгограда, две – у границы с оккупированным Донбассом.
Также военные РФ расположены в оккупированном Крыму и около города Кореновск.