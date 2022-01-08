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Движение по большинству гуманитарных дорожных дорог на Донбассе заблокировано российскими наемниками, - Госпогранслужба

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Движение по большинству гуманитарных дорожных дорог на Донбассе заблокировано российскими наемниками, - Госпогранслужба
Российско-оккупационные войска продолжают блокировать движение в большинстве гуманитарных дорожных коридорах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Работа всех КПВВ на линии разграничения начинается ежедневно с 08:00 и продолжается до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

Ежедневно открытый со стороны временно оккупированной территории Украины только КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток по сравнению с последней неделей прошлого года уменьшился на 34%. Так, с 1 января через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 3 939 человек, а на контролируемую территорию – 4 037 человек.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" российские наемники разблокировали движение в понедельник и пятницу. Линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 221 человек и 39 транспортных средств к временно оккупированной части Донбасса.

В то же время 193 человека и 36 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    А зачем они, эти гуманитарные коридоры нужны? Что бы бандерИвцы ИЗ ЛуГОНДОНии вывозили от "кормильцев" всей Украины, донбаситов, товары и продукты и за пенсиями к ним ездили?
  • Злий Грицько
    Ну і хрін на них. Меньше шаритись будуть...
  • Garry Grant
    Нашли самую главную проблему в данный момент. Ща верещучка ещё слезу пустит о горькой судьбе лугандонцев.
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