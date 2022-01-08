Закон о запрете сексизма и гендерной дискриминации в рекламе вступил в силу

С 8 января 2022 вступили в силу изменения в закон "О рекламе" по определению понятий "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола", усиление ответственности за нарушение законодательства о рекламе, усиление защиты прав потребителей рекламы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь дискриминационная реклама определяется как реклама, содержащая или использующая утверждение и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языковых или иных признаков по отношению к личности или группе лиц.

В рекламе запрещается:

- содержать утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам происхождения человека, его социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, отношения к религии, по языковым признакам, роду и характеру занятий, месту жительства, а также дискредитирующие товары других лиц";

- содержать утверждения и/или изображения относительно интеллектуального, физического, социального или другого преимущества одного пола над другим и/или относительно стереотипности роли мужчины и женщины, пропагандирующей унизительное и пренебрежительное отношение; унижать достоинство человека по признаку пола; демонстрировать насилие по признаку пола; использовать изображения тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или ссылки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не относящиеся к рекламируемому продукту или способу его потребления".

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Отмечается, что ответственность за дискриминационную рекламу несет рекламодатель.

При нарушении рекламодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы.

За непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверной информации о стоимости распространенной рекламы и/или изготовлении рекламы и/или стоимости распространения рекламы на рекламодателей, производителей рекламы и распространителей рекламы налагается штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 тыс. грн).

Также отмечается, что при невозможности установления стоимости рекламы, изготовленной/распространенной с нарушением требований закона, налагается штраф в размере до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 10 тыс. 200 грн.

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